Tormenta invernal y frente frío 40 provocarán lluvias puntuales en el norte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 07:27:37

Ciudad de México, a 9 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada y el frente frío 40 se desplazarán sobre el noroeste y norte de México y provocarán lluvias puntuales fuertes en las citadas regiones, fuertes rachas de viento, ambiente frío a muy frío y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 9 de marzo de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte) y Chihuahua.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte) y Chihuahua. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Tabasco y Yucatán.

: Tabasco y Yucatán. Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C : Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo). De 35 a 40 °C : Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes: