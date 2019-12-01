Tormenta invernal y frente frío 40 provocarán lluvias puntuales en el norte

Ciudad de México, a 9 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada y el frente frío 40 se desplazarán sobre el noroeste y norte de México y provocarán lluvias puntuales fuertes en las citadas regiones, fuertes rachas de viento, ambiente frío a muy frío y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Por otra parte, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.
Pronóstico de lluvias para el 9 de marzo de 2026:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte) y Chihuahua.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tabasco y Yucatán.
- Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).
- De 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- De 30 a 35 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas y Estado de México.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.