Tormenta 'Simón' podría alcanzar categoría 4 en el Pacífico mexicano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 07:28:30

Ciudad de México, a 8 de octubre 2026.- La tormenta tropical Simón, ubicada frente a las costas de Michoacán y Guerrero, podría intensificarse hasta ser un huracán de categoría 4, el próximo 10 de octubre.

Lo anterior lo explicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cual, en su reporte más reciente indicó que el centro del sistema se localizaba a 310 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas (Michoacán) y a 415 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo (Colima).

Igualmente reveló que registraba vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 y avanzaba hacia el oeste a 11 kilómetros por hora.

También pronosticó que la circulación del sistema ocasionará lluvias puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en la costa y el sur de Guerrero; intensas, de 75 a 150 milímetros, en el noroeste, centro y costa de Oaxaca; y muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la costa de Michoacán.