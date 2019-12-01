Teleférico de Morelia con un avance del 68 %: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán, 30 de marzo de 2026.- El teleférico de Morelia presenta un avance general del 68 por ciento, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías. Enfatizó que los trabajos de obra avanzan con celeridad en cada una de las seis estaciones que contempla la primera etapa del proyecto, a fin de que su conclusión se logre antes del 30 de septiembre de 2027.

La funcionaria estatal puntualizó que, en un balance por estación, la número 1 (Estadio Morelos) presenta un avance del 77 por ciento; la 2 (Colonia Eduardo Ruiz), del 74 por ciento; la 3 (Primo Tapia), del 55 por ciento; y la 4 (Monumento a Lázaro Cárdenas), del 54 por ciento; al igual que las estaciones 5 y 6, ubicadas en Ciudad Universitaria y el Zoológico, respectivamente.

En lo que respecta a la colocación de postes por donde circulará el teleférico, la responsable de la movilidad en el estado precisó que se han colocado ya 15 de las 41 torres que se edificarán a lo largo de 7.2 kilómetros.

Con relación a la instalación del sistema electromecánico, Gladyz Butanda detalló que ya fue acondicionado en un cien por ciento en las estaciones 1, 2 y 3; mientras que en la estación 4 el avance es de 50 por ciento.

La arquitecta subrayó que la obra se ejecuta conforme a lo establecido, por lo que se prevé que su conclusión se logre antes del 30 de septiembre, como lo definió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.