SSPC brinda recomendaciones para proteger tu patrimonio en el Buen Fin 2025

SSPC brinda recomendaciones para proteger tu patrimonio en el Buen Fin 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 13:01:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 8 de noviembre 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, invita a la ciudadanía a tomar medidas de seguridad y evitar ser víctima de fraude u otros ciberdelitos durante el Buen Fin 2025. 

Este evento busca impulsar la economía y brindar a las familias la oportunidad de acceder a productos y servicios con promociones o descuentos, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Durante esta temporada, se presentan diversas formas de fraude digital, entre las cuales sobresalen el phishing que son mensajes o correos electrónicos que imitan a tiendas reconocidas para obtener contraseñas o datos bancarios; páginas falsas que copian la imagen de comercios reales para robar información o recibir pagos sin entregar productos; así como fraude por redes sociales con perfiles falsos que ofrecen artículos a bajo costo y solicitan depósitos o transferencias a cuentas personales.

Por lo anterior, la SSPC emite una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de actividades ilícitas: 

●    Comprar únicamente en sitios oficiales y verificados, ingresar manualmente la dirección web en el navegador y asegurarse de que inicie con “https://”. 

●    Desconfiar de descuentos excesivos, si el precio parece demasiado bajo, probablemente se trate de un intento de engaño.

●    Evitar pagos por transferencia o depósito, utilizar tarjetas bancarias o plataformas reconocidas que ofrezcan mecanismos de protección.

●    Activar la autenticación de dos factores en las cuentas y dispositivos electrónicos.

●    Revisar regularmente los movimientos de las cuentas bancarias y reportar inmediatamente cualquier cargo no reconocido.

●    Evitar realizar compras desde redes Wi-Fi públicas, ya que no son un método seguro y los datos personales o financieros pueden ser robados.

En caso de haber sido víctima de alguno de estos tipos de fraude, establece comunicación con la policía cibernética de la entidad para recibir la orientación necesaria y realizar la denuncia correspondiente. 

Si se requiere orientación se puede consultar la Ciberguía a través de la liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Comando armado despoja de camioneta a automovilista en carretera de Zirahuén, Michoacán 
En Huetamo, Michoacán la FGE promueve el uso responsable de las redes sociales y la prevención del bullying
Personal penitenciario destaca en los XII Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos en San Luis Potosí
Atropellan a adulto mayor en Uruapan, Michoacán; se encuentra hospitalizado
Más información de la categoria
Marcha por la paz en honor a Carlos Manzo fue una lección de civismo
Se cumple una semana del magnicidio de Carlos Manzo; Uruapan aún llora su partida
En Buenavista, Michoacán desmantelan 4 campamentos clandestinos
Irán denuncia intento de Israel de "destruir amistad" con México
Comentarios