Sismo de 5.2 sacude a Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 09:00:26

Mapastepec, Chiapas, a 7 de octubre 2026.- Un sismo de magnitud preliminar 5.2 sacudió al estado de Chiapas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En ese sentido, el organismo reportó que el movimiento telúrico se registró a las 1:44 horas del 7 de octubre, con un epicentro a 91 km al suroeste del municipio de Mapastepec.

Igualmente, mencionó que el temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) señaló que el sismo fue percibido de manera ligera, sin reporte de afectaciones hasta el momento, pero mencionó que fueron desplegadas múltiples brigadas en la zona.