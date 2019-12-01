Sismo de 5.2 sacude a Chiapas

Sismo de 5.2 sacude a Chiapas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 09:00:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Mapastepec, Chiapas, a 7 de octubre 2026.- Un sismo de magnitud preliminar 5.2 sacudió al estado de Chiapas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En ese sentido, el organismo reportó que el movimiento telúrico se registró a las 1:44 horas del 7 de octubre, con un epicentro a 91 km al suroeste del municipio de Mapastepec.

Igualmente, mencionó que el temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) señaló que el sismo fue percibido de manera ligera, sin reporte de afectaciones hasta el momento, pero mencionó que fueron desplegadas múltiples brigadas en la zona.

Más información de la categoria
Habitantes de Chenalhó denuncian secuestros y ataques por parte de grupo ligado a organización de Jalisco
Horror en Nayarit: investigan centro de exterminio tras hallazgo de restos humanos, una fosa y una hornilla para quemar cuerpos
Joven sobrevive por segunda vez a un ataque armado en Zamora, Michoacán
Dictan prisión preventiva a médico investigado por caso de sueros vitaminados en Sonora
Más información de la categoria
Secretaría Anticorrupción detecta fraude por más de 590 mdp en Becas Benito Juárez
Habitantes de Chenalhó denuncian secuestros y ataques por parte de grupo ligado a organización de Jalisco
Horror en Nayarit: investigan centro de exterminio tras hallazgo de restos humanos, una fosa y una hornilla para quemar cuerpos
Develan billete de Lotería que reconoce al proyecto Olinia y las capacidades científicas de México