Simón se convierte en huracán categoría 1 tras provocar inundaciones en Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 23:02:43

Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- La tormenta tropical Simón, se convirtió en huracán categoría 1 la noche de este jueves, luego de provocar inundaciones en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno avanza hacia el noroeste a 9 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 kilómetros por hora.

La Conagua informó que, al alcanzar esta categoría, Simón se encontraba a 380 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 545 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Antes de fortalecerse, el ciclón provocó el cierre de tres puertos en dos estados del Pacífico, entre ellos el de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) suspendió la navegación para embarcaciones menores en zonas como Acapulco y Puerto Marqués, en Guerrero. La dependencia pidió a la población y a los navegantes seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar actividades marítimas que puedan ponerlos en riesgo.

En Acapulco, las lluvias registradas mientras Simón era tormenta tropical causaron inundaciones en calles y avenidas. Imágenes difundidas por la agencia Cuartoscuro muestran agua acumulada en la avenida Costera Miguel Alemán, donde el nivel llegó hasta la mitad de las llantas de un transporte público. Además, usuarios de redes sociales compartieron imágenes de al menos tres automóviles que quedaron bajo el agua.