Silvano Aureoles sigue prófugo; FGR desmiente versión de su detención en Jalisco

Morelia, Michoacán, a 1 de marzo de 2025.- La Fiscalía General de la República desmintió que el ex Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, con orden de aprehensión por presunto peculado y vínculos con la delincuencia organizada haya sido detenido en Jalisco.

La dependencia federal a cargo de Getz Manero negó que haya sido aprendido el ex mandatario perredista en Zapopan, Jalisco, como trascendiera la tarde de este sábado, según informó el diario Reforma.

Además, la presunta detención de Aureoles Conejo tampoco fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien fue cuestionada sobre el tema durante su gira de trabajo en Guanajuato.

Se le preguntó: “¿No le han confirmado la detención?”, “No”, respondió. La prensa le insistIÓ sobre el tema y le cuestionaron si se estarían investigando a más exgobernantes, a lo que respondió: “Es un asunto de la Fiscalía General de la República”.

Por ahora, la FGR sólo confirmó la detención de cuatro ex funcionarios del gobierno del perredista, los cuales ya fueron trasladados a la Ciudad de México. Se trata de Carlos Maldonado Mendoza, ex Secretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de la misma dependencia, y Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad con Aureoles.