Sheinbaum y Trump sostienen nueva llamada telefónica; conversan sobre aranceles

Ciudad de México, a 22 de mayo 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante la mañana del 22 de mayo sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que trataron temas como los aranceles al acero y aluminio, así como a la industria automotriz.

"Recuerden que nosotros en el caso del automotriz tenemos una situación muy preferencial para México, aunque todavía quisiéramos más, pero tenemos una situación preferencial y seguimos trabajando sobre el tema del acero y el aluminio y algunos otros temas que planteamos. No quisiera yo abundar mucho más hasta que no podamos llegar a algún acuerdo", dijo la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal agregó que en la comunicación no se habló sobre la sobre la revisión al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"No, todavía no llegamos en esos temas. Es algo que el secretario de Economía sí ha estado hablando con sus homólogos, pero todavía no llegamos a esos temas. Estamos, en particular, hablando del tema del acero, del aluminio, automotriz", comentó la gobernante.

En ese sentido, la presidenta Sheinbaum adelantó que el 23 de mayo, el titular de la Secretaría de Economía viajará de nueva cuenta a Washington D. C. en donde sostendrá una serie de reuniones con funcionarios estadounidenses.

“Mañana se va el secretario de Economía a Washington a tener una reunión y seguimos hablando sobre los temas comerciales, nada en particular, pero seguimos negociando, con buena relación y buena comunicación”, apuntó.

Asimismo, aseguró que en el futuro se llevarán a cabo más llamadas con el mandatario estadounidense para tratar diversos temas de interés binacional.