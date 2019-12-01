Sheinbaum reitera que “México no se vende” y defiende la soberanía como eje de la 4T desde Morelia

Morelia, Michoacán, 6 de febrero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este viernes respecto al mensaje que emitió un día antes, durante la conmemoración del 5 de febrero, en el que subrayó con firmeza que “México no se vende”.

Desde Morelia, Michoacán, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que su discurso estuvo inspirado en los valores históricos que han dado forma al país y que hoy son parte central de la transformación de la vida pública.

Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo destacó que se trató de un acto republicano, sustentado en la lucha histórica del pueblo de México por la soberanía, las libertades y la democracia, principios que —dijo— han construido a la nación y son también los fundamentos de la Cuarta Transformación.

“Fue un acto muy republicano y el discurso estuvo sustentado en lo que es la lucha histórica del pueblo de México, que ha luchado por la soberanía, libertades y democracia, y que esos principios, esas máximas del pueblo de México son lo que han construido nuestro país y son las mismas de la 4T de la vida pública”, expresó.

La jefa del Ejecutivo federal agregó que, a lo largo de la historia, quienes han buscado apoyo en el extranjero ante la falta de respaldo popular han sido derrotados por el pueblo de México, reafirmando así su postura en defensa de la soberanía nacional y de un proyecto político sustentado en el respaldo ciudadano.