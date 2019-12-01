Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2026.- La defensa de la independencia y la capacidad de México para decidir su rumbo fueron los ejes del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conmemoración del 201 aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, donde sostuvo que la soberanía debe protegerse de manera permanente.

En el acto realizado este lunes en la sede de la Secretaría de Marina, la mandataria aseguró que México mantendrá relaciones internacionales basadas en el respeto, la cooperación y el entendimiento, pero sin que ello implique renunciar a su autonomía o someter sus decisiones a intereses extranjeros.

Sheinbaum destacó que el país tiene la capacidad de definir su propio modelo de desarrollo, fortalecer su economía, impulsar la industria, la ciencia y la tecnología, además de garantizar la soberanía energética y alimentaria.

Durante su discurso, recordó que la Independencia nacional fue resultado de la lucha de quienes buscaron construir una nación libre, y rememoró la expulsión de las últimas fuerzas españolas que permanecían en la fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz, en 1825, acontecimiento que marcó la consolidación de la independencia mexicana en el mar.

También hizo referencia a distintos episodios históricos en los que México enfrentó intervenciones extranjeras y amenazas a su integridad territorial, entre ellos la Guerra de los Pasteles, la invasión estadunidense y la intervención francesa.

La presidenta afirmó que el destino del país debe construirse a partir de su historia, identidad y capacidad de decisión, al tiempo que reiteró que su gobierno buscará acuerdos comerciales y de cooperación con otras naciones sin comprometer la soberanía nacional.

Finalmente, reconoció la labor de las Fuerzas Armadas, a quienes destacó por su disciplina, lealtad y compromiso con la defensa de México, y expresó su agradecimiento a las mujeres y hombres que integran la Marina y las instituciones militares.