Sheinbaum promueve actividades deportivas en el Parque Ecológico Lago de Texcoco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 13:22:02

Ciudad de México, 28 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, invitó a la ciudadanía a conocer y aprovechar las actividades deportivas que ofrece el Parque Ecológico Lago de Texcoco, espacio donde se pueden practicar beisbol, futbol, futbol americano y otras disciplinas.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la mandataria informó que en enero se abrirán nuevas inscripciones para quienes deseen integrarse a estos programas deportivos.

“Como ustedes saben, tiene zonas de lago, ahora las vamos a visitar, y pocos conocen estos espacios, que son campos en donde se puede aprender beisbol, futbol, futbol americano, hay gimnasio y ya se puede utilizar. Pero a partir de enero vamos a abrir nuevas inscripciones para todos los equipos que puedan visitar el Parque Ecológico del Lago de Texcoco”, señaló.

Durante su recorrido estuvo acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, con quien destacó el valor del parque para la población del oriente mexiquense y de la Ciudad de México.

Sheinbaum subrayó que la creación de este espacio representa una alternativa ambiental y socialmente beneficiosa frente al proyecto del aeropuerto que se contemplaba construir en la zona.

“Es un lugar extraordinario... ahora es un hermosísimo parque que ayuda mucho a todos los habitantes del oriente del Estado de México y a los de la Ciudad de México”, expresó.

La presidenta concluyó que el Parque Ecológico Lago de Texcoco es un espacio recuperado que contribuye al bienestar y recreación de todas y todos los mexicanos.