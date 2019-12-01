Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 12:49:31

Ciudad de México, a 24 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los avances en el programa de consultorios del Sistema Universal de Salud, los cuales se prevé comiencen a operar en enero del próximo año.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana destacó el fortalecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Servicios Sociales y Salud de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como del IMSS-Bienestar.

Igualmente, la jefa del Ejecutivo federal mencionó que el objetivo de la estrategia es llegar a 12 mil 750 consultorios.

En ese sentido, Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Bienestar, expuso que de la meta mencionada, 6 mil 710 están listos para operar a inicios del 2027.

Igualmente, comentó que se han realizado 5 mil 325 asambleas para que las personas decidan cómo utilizar los recursos para los consultorios de manera directa. Han participado cerca de 200 mil personas en 24 estados.