Sheinbaum pide a Marco Rubio que "no haga especulaciones" sobre homicidios de funcionarios en CDMX

Ciudad de México, a 22 de mayo 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los dichos del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre los homicidios de dos funcionarios cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y le pidió que no “haga especulaciones” sobre el crimen.

Tras los asesinatos de Ximena Guzmán, secretaria particular de la mandataria capitalina y de José Muñoz, asesor de la morenista, el jefe del la diplomacia estadounidense aseguró que en la República Mexicana la violencia política “es real.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal pidió a todos, incluido el funcionario estadounidense, que no se adelanten a realizar comentarios sobre el delito.

“A todos, incluido a Marco Rubio, no adelantar. Se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio… No se puede hacer ninguna especulación hasta que no se hagan todas las investigaciones”, aseveró la gobernante.