Sheinbaum pide a CNTE realizar manifestaciones pacíficas

Sheinbaum pide a CNTE realizar manifestaciones pacíficas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 13:47:42
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Ciudad de México, a 18 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a las y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que lleven a cabo sus manifestaciones de forma pacífica.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana afirmó que su Gobierno mantiene diálogo con los integrantes de la representación sindical, previo al inicio del paro nacional de 72 horas.

“Tienen reuniones, han tenido reuniones en todas las entidades de la República. Reuniones tripartitas donde participa la SEP (Secretaría de Educación Pública), la Secretarías de educación de los estados con el gobernador o gobernadora y la secretaria de Gobernación. Entonces, hay reuniones”, explicó la gobernante.

En ese sentido, subrayó que su administración busca responder a las peticiones dentro de lo posible.

Cabe señalar que las declaraciones de la jefa del Ejecutivo federal se dieron luego de que maestros de la CNTE instalaran un campamento en el Zócalo capitalino, como parte de sus movilizaciones para exigir mejoras laborales, salariales y cambios en políticas educativas, en un conflicto recurrente entre el magisterio y las autoridades federales y estatales.

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