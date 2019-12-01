Sheinbaum llama a abrir el diálogo tras protestas por agua en Guadalajara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 13:47:26

Ciudad de México, a 12 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a abrir el diálogo entre el gobierno de Jalisco y la ciudadanía, tras las manifestaciones por la mañana calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara.

“No debe haber represión y debe abrirse el diálogo, y tampoco debe haber manifestaciones violentas”, sostuvo.

Igualmente, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que las autoridades estatales deben explicar su actuar durante las protestas.

“Debe explicar el gobierno de Jalisco […] por qué utilizaron agua y gases lacrimógenos, si es que los utilizaron, para afrontar una manifestación”.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal mostró su preocupación por lo que consideró como represión contra la ciudadanía y solicitó que se publiquen los nombres de las más de 30 personas detenidas.

Por otra parte, la gobernante también criticó todas las formas de violencia, incluidas las empleadas por los manifestantes.