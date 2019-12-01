Sheinbaum invita al rey Felipe VI de España y todos los países del mundo a vivir el Mundial en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 11:22:25

Ciudad de México, 19 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que las invitaciones para el Mundial de 2026 fueron enviadas a todos los países con los que el país mantiene relaciones diplomáticas, y no únicamente al rey de España, Felipe VI.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal explicó que la encargada de hacer llegar las invitaciones fue Gabriela Cuevas, quien las distribuyó de manera generalizada.

“Se enviaron a todos los países del mundo con los que México tiene relación”, puntualizó la titular del Ejecutivo, al reiterar que la invitación al monarca español forma parte de ese mismo proceso diplomático.

El pronunciamiento se da luego de que se diera a conocer que el Gobierno mexicano extendió una invitación a Felipe VI para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

En la carta enviada, Sheinbaum destacó que este evento representa una oportunidad para reforzar los lazos entre México y España, subrayando la relación histórica entre ambas naciones, marcada por la lengua, la cultura y una herencia compartida.