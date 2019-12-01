Sheinbaum evita opinar sobre sentencia del "Mayo"; asegura que se debe buscar la paz en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 09:51:24

Ciudad de México, a 21 de junio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, evitó dar su opinión sobre la sentencia a cadena perpetua que recibió Ismael “El Mayo” Zambada el pasado 20 de julio en Estados Unidos.

Igualmente, decidió no hablar sobre el mensaje que dio el cofundador del Cártel de Sinaloa, en el que llama a terminar con la violencia en el país.

En ese sentido, la mandataria mexicana resaltó que su Administración trabaja para atender las causas, de tal forma que cada vez menos jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales.

“No hay una opinión personal sobre eso, es lo que es… Viniendo de quien viene es difícil citarlo, pero es el trabajo que estamos haciendo desde el principio, atención a las causas, para que ningún joven se acerque a la delincuencia”, refirió la jefa del Ejecutivo federal.

“Nosotros no podemos citar a esta persona (‘el Mayo’), pero entre todas y todos debemos buscar la paz en México y evitar la violencia”, subrayó.