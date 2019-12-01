Sheinbaum entrega 138 documentos agrarios a mujeres en Tlalpan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 07:52:25

Tlalpan, Ciudad de México, 30 de marzo del 2026.- Desde Tlalpan, en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de 138 documentos agrarios a mujeres propietarias, como parte de una estrategia para fortalecer los derechos de las mujeres en el campo.

Con esta entrega, el Gobierno federal suma más de 30 mil títulos agrarios otorgados a mujeres en todo el país, con la meta de alcanzar 150 mil durante el sexenio.

Durante el evento, la mandataria federal señaló que por años se pensó que las mujeres no podían tener acceso a la propiedad o a los derechos agrarios, como ser ejidatarias o comuneras.

“Parecía como que las mujeres no teníamos derecho a tener una casa o a ser ejidatarias o comuneras. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde estaba escrito? En ningún lado”, expresó.

Sheinbaum Pardo afirmó que con estas acciones se busca reivindicar los derechos agrarios de las mujeres mexicanas, así como reconocer el trabajo que realizan en el campo y en las comunidades.

De los 138 documentos entregados, 98 fueron constancias de vigencia de derechos, 20 transmisiones de derechos agrarios, seis certificados parcelarios, seis certificados de uso común, dos títulos de solares urbanos y seis credenciales de órganos de representación.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que ser la primera mujer en ocupar la Presidencia de México implica una responsabilidad para impulsar políticas que beneficien a las mujeres, como la Pensión Mujeres Bienestar, la Cartilla de Derechos de las Mujeres y ahora el acceso a la propiedad agraria.