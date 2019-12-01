Sheinbaum destaca inversión histórica en Programas para el Bienestar y becas educativas

Ciudad de México, 9 de febrero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el combate a la corrupción ha permitido destinar mayores recursos a la población, al recordar que durante 2026 se canaliza un billón de pesos a los Programas para el Bienestar, incluidos los apoyos educativos para estudiantes de escuelas públicas.

Durante la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, la mandataria informó que las becas para estudiantes registraron un crecimiento de 216 por ciento en comparación con 2019, al pasar de 7.2 millones de becarios a 22.8 millones en 2026, con un presupuesto superior a los 140 mil 389 millones de pesos.

Sheinbaum explicó que el objetivo de las Becas Universales es garantizar igualdad de condiciones para que niñas, niños y jóvenes puedan asistir a la escuela, priorizando la educación pública. Señaló que estos apoyos buscan cubrir gastos básicos como útiles, uniformes y materiales necesarios para el aprendizaje, evitando que las familias retiren a sus hijos de las aulas por razones económicas.

La presidenta destacó que el esquema de becas abarca desde nivel básico hasta educación media superior, además de programas específicos para nivel superior como Jóvenes Escribiendo el Futuro, la beca Gertrudis Bocanegra —actualmente dirigida a estudiantes de Michoacán y próximamente a la Universidad Nacional Rosario Castellanos—, así como los apoyos para estudiantes de las universidades Benito Juárez.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que en enero se entregaron tarjetas a más de un millón de nuevos beneficiarios de secundaria correspondientes a la Beca Universal Rita Cetina, la cual otorga mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

Asimismo, indicó que desde el 3 de febrero iniciaron las asambleas informativas en escuelas primarias para la nueva beca de uniformes y útiles escolares Rita Cetina, que contempla un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, en beneficio de más de 6.3 millones de familias y más de 8 millones de alumnos en todo el país.