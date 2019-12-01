Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 13:20:50

Ciudad de México, 24 de noviembre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la economía mexicana está creciendo, ya que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Producto Interno Bruto (PIB) registró entre julio y septiembre de 2026 un incremento real de 0.9 por ciento a tasa trimestral y de 3.3 por ciento a tasa anual, el mayor desde 2023.

Mientras que el valor de producción de las empresas constructoras en México aumentó 15.7 por ciento anual y 2.9 por ciento mensual en septiembre de 2026, en términos reales, y con ello el sector acumuló 12 meses consecutivos de crecimiento mensual.

“Está creciendo la economía y es producto de la obra pública, de la vivienda, del esquema de inversiones mixtas que definimos y también del incremento de la producción manufacturera, particularmente en electrónica, pero son buenas noticias”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Sobre el crecimiento del PIB detalló que, en el tercer trimestre, las actividades primarias tuvieron un aumento de 1.5 por ciento anual; las secundarias, de 2.7 por ciento anual, y las terciarias, de 3.6 por ciento anual.

Respecto a los indicadores de empresas constructoras, agregó que a tasa anual el personal ocupado aumentó 1.6 por ciento; las horas trabajadas, 2.2 por ciento y las remuneraciones medias reales, 1.3 por ciento.

Además, adelantó que se registró un nuevo récord en Inversión Extranjera Directa, indicador que informará este martes la Secretaría de Economía.