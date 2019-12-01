Sheinbaum descarta por ahora demanda contra Elon Musk por dichos en su contra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 11:09:48

Ciudad de México, 11 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que por el momento no presentará una demanda civil contra el empresario Elon Musk, aunque dejó abierta la posibilidad de reconsiderar esa decisión si continúan los ataques en su contra en redes sociales.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que optó por no iniciar acciones legales en este momento.

“Tomamos la decisión o tomé la decisión más bien de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil, en este caso. Ya vemos, si sigue, pues lo revaluaremos”, declaró.

A finales de febrero, Sheinbaum había señalado que analizaba posibles medidas legales contra Musk, propietario de la red social X, luego de que el empresario la acusara de actuar bajo órdenes del crimen organizado tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El capo fue abatido durante un operativo realizado en Jalisco, hecho que desató diversas reacciones en redes sociales.

Tras descartar por ahora una acción legal, la presidenta señaló que el caso también abre un debate más amplio sobre los límites entre la libertad de expresión y las agresiones en plataformas digitales, así como sobre el papel que desempeñan las grandes empresas tecnológicas en la comunicación pública.