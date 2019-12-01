Sheinbaum defiende estrategia de seguridad y reitera que está dando resultados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 11:50:18

Ciudad de México, a 23 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa de su estrategia de seguridad y reiteró que da resultados positivos, luego de la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ante el Pleno del Senado de la República.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana recalcó que, tal y como lo explicó el funcionario federal, los homicidios dolosos han bajado en 30% en un año.

“Entonces está dando resultados. Y cuando dice Omar que ´es medible´, bueno, los homicidios dolosos han bajado en 30% en un año y siguen disminuyendo”, dijo la jefa del Ejecutivo federal.

Asimismo, la gobernante aseveró que su estrategia no tiene nada que ver con la implementada por el ex presidente Felipe Calderón durante su sexenio que comprendió entre 2006 y 2012.

“En la guerra contra el narco no había judicialización de nada, todo eran ejecuciones extrajudiciales. Eso fue la guerra, quiere decir ´permiso para matar´ y eso fue lo que impulsó Calderón, y eso es lo que nos llevó a años, y años, y años de incremento en la violencia y fortalecimiento de los grupos delictivos”, expresó la mandataria.

Comentó que, en cambio, la visión de su gobierno del “humanismo mexicano” se enfoca en la atención a las causas y el cumplimiento de la ley, sin impunidad.

“Entonces, la visión del humanismo mexicano es completamente distinta, es la atención a las causas y al mismo tiempo el cumplimiento de la ley, la cero impunidad y nos está dando resultados, y va a dar todavía más resultados”, declaró la presidenta Sheinbaum.