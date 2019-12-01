Sheinbaum confirma que barco privado causó derrame de crudo en costas de Veracruz

Ciudad de México, a 20 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el derrame de hidrocarburo que afecta a las costas de Veracruz y en menor parte de Tabasco, fue causado por un barco perteneciente a una empresa privada, por lo que comentó que la compañía deberá asumir su responsabilidad en la limpieza del lugar.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal indicó que, a pesar de no estar involucrada en el suceso, Petróleos Mexicanos contribuye en las tareas de restauración junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Mientras tanto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que la limpieza en las playas de Veracruz y Tabasco afectadas por la descarga de hidrocarburo lleva un avance de 88 por ciento, con un total de 94.7 toneladas de residuos recolectados.

La dependencia indicó que debido a las lluvias intensas que se registran en los últimos días, las labores de limpieza se detuvieron momentáneamente, pero una vez se reanuden estarán a cargo de la Secretaría de Marina (Semar).

Durante esta semana, personal de Pemex llevó a cabo labores de limpia en distintos puntos del litoral de Veracruz, entre ellas las playas Jicacal, Linda y Barrillas, así como en la Laguna del Ostión.