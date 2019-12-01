Sheinbaum celebra acercamiento entre EU y Cuba; pide fortalecer el diálogo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 10:24:23

Manzanillo, Colima, 13 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró el reciente acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, y reiteró que su gobierno seguirá impulsando el diálogo diplomático y respaldando al pueblo cubano en medio de las tensiones entre ambos países.

Durante su conferencia matutina realizada en Manzanillo, Colima, la mandataria federal expresó su respaldo a las conversaciones que funcionarios de ambos gobiernos han sostenido recientemente para explorar posibles soluciones a sus diferencias.

El Partido Comunista de Cuba confirmó este viernes 13 de marzo que representantes del gobierno de la isla han mantenido contactos con autoridades estadounidenses con el objetivo de identificar problemas en la relación bilateral y evaluar posibles vías de cooperación.

“Siempre México va a promover la paz, el diálogo diplomático y en particular frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba del bloqueo que ha generado diversas problemáticas, pues es indispensable que haya este diálogo”, declaró la mandataria.

Sheinbaum también reiteró el respaldo de México al pueblo cubano por razones humanitarias y por los principios de política exterior del país.

“México va a seguir apoyando por todas las vías al pueblo cubano por un asunto no solamente de ayuda humanitaria, sino también porque nuestra Constitución establece la autodeterminación de los pueblos y la ayuda solidaria en la búsqueda de la paz”, sentenció.