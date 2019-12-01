Sheinbaum buscará comunicación "más estrecha" con EEUU tras advertencias de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 10:17:12

Ciudad de México, a 9 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que buscará “estrechar la comunicación” con los Estados Unidos, tras los dichos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que “empezará a atacar por tierra” a los grupos criminales que “controlan” el territorio.

En su conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal le instruyó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, que se reúna con el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio.

“Vamos a estrechar la comunicación. Le pedí al secretario (de Relaciones Exteriores), Juan Ramón de la Fuente, que pueda si es necesario verse con el secretario del departamento de Estado (Marco Rubio). Y si es necesario hablar con el presidente Trump”, señaló la mandataria mexicana.

En la previa, el líder republicano declaró que comenzará los ataques pos vía terrestre contra los cárteles de la droga en varios países, incluido México.

La gobernante se mostró sorprendida ante esas palabras y recordó que funcionarios estadounidenses han reconocido recientemente la cooperación bilateral.

“Hace dos o tres días el propio secretario (Marco) Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México que lo han presentado en varias ocasiones”, dijo la presidenta Sheinbaum.