Sheinbaum atenta a descarrilamiento de Tren Interoceánico en Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 12:35:59

Ciudad de México, 28 de diciembre del 2025.- Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ocurrido la mañana de este domingo en Nizanda, Oaxaca, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno se mantiene “atento a los trabajos de la Secretaría de Marina”, institución encargada de la operación del corredor ferroviario.

La mandataria destacó la colaboración de diversas dependencias federales y estatales para atender el incidente, entre ellas la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el programa IMSS-Bienestar y el gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara.

Sheinbaum señaló que el trabajo conjunto permite brindar apoyo inmediato a las personas afectadas y avanzar en el diagnóstico de las causas del descarrilamiento.

Agregó que se continuará informando conforme se actualice la situación en la zona del incidente.