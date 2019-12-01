Sheinbaum atenta a descarrilamiento de Tren Interoceánico en Oaxaca

Sheinbaum atenta a descarrilamiento de Tren Interoceánico en Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 12:35:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 28 de diciembre del 2025.- Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ocurrido la mañana de este domingo en Nizanda, Oaxaca, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno se mantiene “atento a los trabajos de la Secretaría de Marina”, institución encargada de la operación del corredor ferroviario.

La mandataria destacó la colaboración de diversas dependencias federales y estatales para atender el incidente, entre ellas la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el programa IMSS-Bienestar y el gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara.

Sheinbaum señaló que el trabajo conjunto permite brindar apoyo inmediato a las personas afectadas y avanzar en el diagnóstico de las causas del descarrilamiento.

Agregó que se continuará informando conforme se actualice la situación en la zona del incidente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR abre investigación por descarrilamiento en el Corredor Interoceánico; peritos y agentes ya trabajan en la zona
Al menos 15 personas lesionadas tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, confirma gobernador
Estudiantes desaparecidos son hallados en bolsas: Tecnológico de Acapulco confirma su identidad; autoridades de Guerrero guardan silencio
Aprehenden a presunto asesino de su propio padre en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
FGR abre investigación por descarrilamiento en el Corredor Interoceánico; peritos y agentes ya trabajan en la zona
Al menos 15 personas lesionadas tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, confirma gobernador
¿Por qué se celebra el Día de los Santos Inocentes cada 28 de diciembre? Esta es su historia
Estudiantes desaparecidos son hallados en bolsas: Tecnológico de Acapulco confirma su identidad; autoridades de Guerrero guardan silencio
Comentarios