Sheinbaum asegura que se mantiene el diálogo con EEUU sobre el T-MEC

Sheinbaum asegura que se mantiene el diálogo con EEUU sobre el T-MEC
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 14:18:21
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Ciudad de México, a 12 de octubre 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantiene vigente.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal agregó que se mantiene el diálogo con el gobierno de Estados Unidos para su renovación, aunque reconoció que aún no se logra un acuerdo definitivo.

La mandataria mexicana explicó que las declaraciones previas de su homólogo estadounidense Donald Trump, no implican que se acabó el acuerdo comercial de Norteamérica, sino que se llevará a cabo una nueva consulta sobre su renovación.

No obstante, la presidenta Sheinbaum indicó que, en caso de que las conversaciones actuales no lleguen a buen puerto, no se descarta la posibilidad de negociar un tratado bilateral con EEUU y otro con Canadá.

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