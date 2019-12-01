Señala Ronald Johnson que la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y EU está dando resultados tras detenciones en Quintana Roo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 22:32:44

Ciudad de México, a 6 de abril de 2026.- La reciente detención en Quintana Roo de dos presuntos integrantes de una organización criminal de alcance internacional fue destacada como un ejemplo de los avances en la colaboración bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

El embajador estadounidense en el país, Ronald Johnson, señaló a través de redes sociales que este tipo de acciones reflejan la efectividad del trabajo conjunto.

“Este caso reafirma que cuando trabajamos juntos contra las organizaciones criminales transnacionales, interrumpimos sus operaciones y ayudamos a mantener seguras a las personas en ambos países”, expresó.

Asimismo, subrayó que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del mandatario estadounidense Donald Trump, los esfuerzos coordinados están generando resultados concretos.

“Nuestra cooperación está dando resultados reales, asegurando que los criminales rindan cuentas y no tengan dónde esconderse”, añadió.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, entre los detenidos se encuentra Remigio Valdez Lao, alias “Milo”, identificado como presunto coordinador operativo y financiero del grupo delictivo Mafia Cubano–Americana, quien cuenta con una orden de extradición hacia Estados Unidos. El individuo fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México para continuar con su proceso legal. También fue capturada Joseline García Biscaino, señalada como integrante de la misma organización.