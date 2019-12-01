Sector empresarial y portuario de LC aportan propuestas para el Plan Michoacán

Lázaro Cárdenas, 8 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó reunión de trabajo con el sector empresarial, productivo y portuario de Lázaro Cárdenas para reforzar, con propuestas de desarrollo y seguridad, el Plan Michoacán por la Paz y Seguridad anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Como parte de las actividades que realiza el mandatario para escuchar las necesidades y opiniones de todos los sectores sociales, representantes de la iniciativa privada y portuaria de Lázaro Cárdenas se sumaron a la estrategia integral y se dijeron listos para coadyuvar por el bienestar del estado.

Expusieron que entre los pendientes está la ampliación de la autopista Siglo XXI, la construcción a cuatro carriles del tramo Lázaro Cárdenas-Feliciano y elevar a tipo 1 la aduana del puerto, siendo esta una de las que más capacidad de movimiento tiene en el país.

Lo anterior al comentar que la infraestructura y el desarrollo genera condiciones y entornos seguros para la población, por lo que coincidieron en mantener coordinación con el gobierno para avanzar con acciones y proyectos de la federación y del estado.

El gobernador, acompañado del secretario de Desarrollo Económico, Claudio Mendez, destacó que se tiene el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se incluirán propuestas presentadas por todos los sectores sociales y autoridades municipales y de autogobierno indígena.