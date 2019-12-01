Se reúne Claudia Sheinbaum con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos

Se reúne Claudia Sheinbaum con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 22:53:31
Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins.

Durante la reunión, se revisaron los avances en cooperación técnica comercial en el sector agroalimentario.

Uno de los temas principales que se abordaron, debido a que es prioridad para el Gobierno de México, es la reapertura de la frontera, para poder exportar el ganado.

También se refrendó el compromiso para combatir al gusano barrenador que afecta el ganado, la facilitación del comercio agropecuario y la protección de la salud animal en América del Norte.

Durante la reunión, también estuvieron presentes Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte; Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural y Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

 

