Se reducen bloqueos carreteros a cinco tras diálogo con manifestantes: SEGOB

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 22:14:13

Ciudad de México, 6 de abril de 2026.- Luego de una jornada de movilizaciones encabezadas por organizaciones de agricultores y transportistas, autoridades federales reportaron que, hasta las 18:00 horas, permanecían cinco bloqueos carreteros en igual número de entidades del país.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de México, al inicio del día se contabilizaban 11 cierres en nueve estados; sin embargo, tras la implementación de mecanismos de diálogo y acciones de intervención institucional, la cifra se redujo a menos de la mitad.

Las autoridades señalaron que se ha mantenido una coordinación permanente con gobiernos estatales y representantes de los sectores involucrados, con el objetivo de disminuir las afectaciones a la ciudadanía, al tiempo que se respeta el derecho a la libre manifestación.

No obstante, el gobierno federal hizo un llamado a los grupos que aún mantienen bloqueos a privilegiar las vías institucionales de diálogo y liberar las vialidades, a fin de garantizar el libre tránsito en las carreteras del país.

Hasta la tarde de este lunes, los bloqueos activos se ubican en:

Baja California, en la carretera federal 2D Mexicali–San Luis Río Colorado, en el municipio de Mexicali



Guanajuato, sobre la carretera federal 110, en el tramo Pénjamo–La Piedad



Michoacán, en la autopista México–Guadalajara, a la altura de la caseta de Contepec



Tlaxcala, en la carretera federal 136, correspondiente a la vía México–Veracruz



Morelos, en la autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo



Las movilizaciones forman parte de las demandas de distintos sectores productivos, quienes han recurrido a cierres carreteros como medida de presión en diversos puntos del país.