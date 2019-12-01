Se mantienen bajas temperaturas y lluvias en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 07:43:05

Ciudad de México, a 13 de enero 2026.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), indicó que el frente frío 27 se mantendrá sobre gran parte del país y ocasionará bajas temperaturas.

Además, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, originará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

De igual forma, una masa de aire polar mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla en Xalapa, Ciudad de México, Tecámac, Chihuahua, Culiacán, Toluca, Pachuca, Tuxtla Gutiérrez, Durango, Monterrey, así como en zonas montañosas de Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico de lluvias hoy 13 de enero

En cuanto a lluvias, el SMN señala: