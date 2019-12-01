Se mantiene ola de calor en varios estados; persistirán altas temperaturas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 07:14:14

Ciudad de México, a 3 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que se mantendrán las altas temperaturas y la onda de calor en varios estados.

A través de un comunicado, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que canales de baja presión ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Chiapas, chubascos en el occidente, sureste y península de Yucatán, incluyendo el Estado de México en el centro del país.

Finalmente, se prevé el debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, por lo que la onda de calor finalizará para las regiones de Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Morelos y Puebla (suroeste); sin embargo, prevalecerá la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Pronóstico de lluvias para el 3 de marzo de 2026:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Jalisco y Chiapas.

: Jalisco y Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Durango, Colima, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Durango, Colima, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Guerrero, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C : Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

: Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo). De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes: