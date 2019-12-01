Se mantiene ola de calor en varios estados; persistirán altas temperaturas

Se mantiene ola de calor en varios estados; persistirán altas temperaturas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 07:14:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 3 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que se mantendrán las altas temperaturas y la onda de calor en varios estados.

A través de un comunicado, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que canales de baja presión ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Chiapas, chubascos en el occidente, sureste y península de Yucatán, incluyendo el Estado de México en el centro del país.

Finalmente, se prevé el debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, por lo que la onda de calor finalizará para las regiones de Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Morelos y Puebla (suroeste); sin embargo, prevalecerá la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Pronóstico de lluvias para el 3 de marzo de 2026:

  • Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco y Chiapas.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Colima, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Guerrero, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:                       

  • De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).
  • De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.
  • De 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes:

  • De -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
  • De 0 a 5 °C: Zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Discusión escala a violencia: hombre resulta lesionado con cuchillo en La Piedad, Michoacán
Balean a un automovilista en Uruapan, Michoacán
Cuidado con los boletos del Mundial 2026: SSPC y SSC advierten sobre estafas digitales
Detienen a hombre en posesión de sustancias ilegales, en Huetamo, Michoacán
Más información de la categoria
Escalada en Medio Oriente: casi 800 fallecidos en Irán tras ofensivas aéreas de EU e Israel
Entre balas e intimidación judicial, peligra la libertad de expresión en Zamora, Michoacán; gobierno de Carlos Soto denuncia a críticos ante la Fiscalía
Toma protesta el nuevo titular de la SSP de Acapulco, Guerrero; es el quinto en ocupar el cargo en la administración de Abelina López
Pide EU a sus ciudadanos a que abandonen los países de Medio Oriente, ante ataques contra Irán
Comentarios