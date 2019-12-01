Se esperan lluvias fuertes en grandes regiones del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 08:47:26

Ciudad de México, a 4 de octubre 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que se registrarán lluvias puntuales intensas en Michoacán y Guerrero, lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Colima y puntuales fuertes en Nayarit, vientos fuertes y oleaje elevado.

Además, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que canales de baja presión uno en el centro y sur del golfo de México y el otro en el sureste del país, en interacción con una vaguada en altura y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano, propiciarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en estados del sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, el frente frío núm. 5 se extenderá sobre el noroeste y norte de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes con rachas de hasta 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Pronóstico de lluvias para hoy 04 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (centro, sur y oeste), Guerrero (costa, este y oeste), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Pronóstico de temperaturas máximas: