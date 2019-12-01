Roberto Velasco se reúne con embajador de EU para fortalecer la agenda bilateral

Roberto Velasco se reúne con embajador de EU para fortalecer la agenda bilateral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 19:33:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 21 de julio de 2026.- El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para dar seguimiento a la agenda bilateral entre ambos países, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante el encuentro, ambos diplomáticos reafirmaron el compromiso de mantener una colaboración coordinada, con base en el respeto a las soberanías nacionales, la confianza mutua y la responsabilidad compartida, en temas prioritarios como seguridad, migración, comercio y gestión fronteriza.

Aunque la Cancillería no dio a conocer detalles específicos de la reunión, fuentes diplomáticas señalaron que hubo avances en asuntos clave de la agenda bilateral.

La SRE reiteró que México y Estados Unidos continúan trabajando de manera coordinada para atender los temas de interés común bajo esos principios de cooperación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fatal accidente en avenida Cimatario de la capital queretana, deja 2 personas sin vida
Ataque armado deja un hombre sin vida en estacionamiento de tienda en Irapuato
Realizan audiencia para definir situación jurídica de Ernesto Ruffo y siete coacusados por presunto huachicol fiscal
Abaten a presunto líder de una facción de grupo delictivo de Jalisco durante operativo en Manzanillo; hay una detenida
Más información de la categoria
Desarticulan en Puruándiro, Michoacán, a banda de secuestradores "Los Lolos"; rescataron con vida a un adolescente
Sheinbaum anuncia inversión de 181 mil mdp para infraestructura hospitalaria
Cae presunto operador de Jalisco en Ciudad Hidalgo, Michoacán; decomisan arsenal, estupefaciente y equipo táctico
Policía Morelia, 4 veces más productiva que la Guardia Civil
Comentarios