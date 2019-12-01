Roberto Velasco se reúne con embajador de EU para fortalecer la agenda bilateral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 19:33:08

Ciudad de México, 21 de julio de 2026.- El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para dar seguimiento a la agenda bilateral entre ambos países, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante el encuentro, ambos diplomáticos reafirmaron el compromiso de mantener una colaboración coordinada, con base en el respeto a las soberanías nacionales, la confianza mutua y la responsabilidad compartida, en temas prioritarios como seguridad, migración, comercio y gestión fronteriza.

Aunque la Cancillería no dio a conocer detalles específicos de la reunión, fuentes diplomáticas señalaron que hubo avances en asuntos clave de la agenda bilateral.

La SRE reiteró que México y Estados Unidos continúan trabajando de manera coordinada para atender los temas de interés común bajo esos principios de cooperación.