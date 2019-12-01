Rinden emotivo homenaje a Carlos Manzo durante el Banda Fest en Villagrán, Guanajuato

Rinden emotivo homenaje a Carlos Manzo durante el Banda Fest en Villagrán, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 20:25:30
Villagrán, Gto., a 8 de noviembre de 2025.- En un gesto cargado de simbolismo y fraternidad, el municipio de Villagrán rindió este sábado un homenaje póstumo al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, durante la edición 2025 del Banda Fest, uno de los eventos culturales más esperados del año en Guanajuato.

La alcaldesa Cinthia Teniente encabezó el acto con un mensaje que conmovió a los asistentes, recordando la estrecha relación entre Villagrán y Uruapan, y la colaboración que Manzo impulsó entre ambos municipios.

“Me siento en deuda con el pueblo de Uruapan, y Villagrán también lo está. Durante el Aguaje Fest, él nos envió expresiones culturales que llenaron de vida nuestras calles. Hoy, desde aquí, devolvemos ese cariño”, expresó la edil en un mensaje en su cuenta en Facebook.

El homenaje incluyó una convocatoria abierta para que los asistentes donaran llaves en desuso, las cuales serán enviadas a Uruapan con el propósito simbólico de contribuir a la edificación de una estatua en honor a Manzo. 

Asimismo, se invitó a los ciudadanos a encender veladoras en su memoria, gesto que convirtió el festival en una vigilia luminosa al caer la noche.

Cinthia Teniente destacó además el vínculo que mantuvo con el fallecido alcalde a través del senador Emmanuel Reyes Carmona, quien —según dijo— los unía por una amistad de varios años.

“Tenía programado visitarnos. Hoy no pudo hacerlo en persona, pero su presencia se siente entre nosotros”, señaló la alcaldesa con evidente emoción.

El homenaje a Carlos Manzo se desarrolló en medio del ambiente festivo del Banda Fest, donde participaron agrupaciones locales y visitantes de diversas regiones del estado, reafirmando el espíritu de unidad y gratitud que caracterizó la jornada.

Con este acto, Villagrán se suma a los múltiples municipios de México que han rendido tributo a Manzo, recordándolo no solo como un servidor público, sino como un símbolo de resistencia y compromiso con su gente.

