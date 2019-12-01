Rescatan a león que vivía en malas condiciones dentro de una casa en el estado de Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 22:13:50

Totolapan, Morelos, 6 de noviembre de 2026.- Un león africano fue retirado de una vivienda en el municipio de Totolapan, Morelos, luego de que autoridades detectaran que vivía en condiciones inadecuadas y presentaba varias lesiones.

El caso llegó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mediante una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia del felino en una casa.

Durante una revisión realizada con apoyo de la Guardia Nacional, las autoridades encontraron al animal, un macho joven, con heridas en la cabeza y el cuello, además de parásitos y problemas de salud.

También detectaron que el lugar no tenía las condiciones necesarias para mantener a un león. Las ventanas estaban abiertas, el acceso solo estaba asegurado con un candado pequeño y el animal recibía carne en estado de descomposición.

Aunque la persona que lo tenía contaba con documentos sobre su procedencia legal, no tenía el plan de manejo autorizado que se requiere para conservar este tipo de especies.

El felino fue asegurado y trasladado a una unidad especializada en Morelos, donde recibe atención veterinaria y cuidados. Mientras tanto, Profepa inició un procedimiento administrativo para determinar su situación legal.