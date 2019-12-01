Refuerzan coordinación en Tamaulipas para enfrentar temporada de lluvias y ciclones

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 2 de julio de 2026.- Ante el pronóstico de lluvias intensas y la temporada de ciclones tropicales, autoridades federales, estatales y municipales reforzaron las estrategias de prevención en Tamaulipas con la instalación de un Puesto de Comando que permitirá coordinar la respuesta ante posibles emergencias y reducir riesgos para la población.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, destacó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es fundamental para anticiparse a los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos, siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como parte de los trabajos, la funcionaria presentó el documento técnico "Análisis y Evaluación de Riesgos Hidrometeorológicos del Estado de Tamaulipas", el cual identifica las zonas con mayor vulnerabilidad por inundaciones, deslizamientos, fuertes vientos y afectaciones derivadas de ciclones tropicales. El objetivo es que esta información sirva como base para implementar acciones preventivas y proteger a la población.

Asimismo, informó que el Gobierno de México ya opera un sistema de alertamiento temprano mediante telefonía celular para emitir avisos relacionados con ciclones tropicales. Esta herramienta permitirá enviar notificaciones oportunas a los dispositivos móviles de la población para facilitar la toma de decisiones y salvaguardar la integridad de las familias.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal aseguró que Tamaulipas mantiene una estrategia alineada con el Gobierno de México para responder de manera rápida y eficaz ante cualquier contingencia, además de fortalecer la capacidad del estado para anticipar escenarios de riesgo.

El mandatario celebró la instalación del Puesto de Comando y afirmó que este mecanismo permitirá mantener una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno durante la temporada de lluvias y ciclones. También agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia la entidad en las emergencias ocasionadas por fenómenos naturales y reiteró el compromiso de su administración para colaborar activamente en las labores de protección civil.

Durante la reunión también fue presentada la plataforma digital clima.tamaulipas.gob.mx, la cual integra una red de estaciones meteorológicas distribuidas en diversos municipios. El sistema ofrece información en tiempo real sobre temperatura, humedad, precipitaciones, velocidad del viento, presión atmosférica, radiación solar, índice UV, calidad del aire y visibilidad, entre otros indicadores que fortalecerán el monitoreo y la toma de decisiones para la protección de la ciudadanía.

En la sesión participaron representantes de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública y Salud, además de la Guardia Nacional, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, integrantes del gabinete estatal y representantes de 32 de los 43 municipios de Tamaulipas.