Refuerza estrategias la CNPC con el gobierno de Tlaxcala para proteger a la población que se encuentra dentro de la zona de riesgo del volcán Popocatépetl

Tlaxcala, Tlaxcala, a 14 de enero de 2026.- Con el propósito de reforzar las estrategias de prevención y proteger a la población de Tlaxcala, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Laura Velázquez Alzúa, sostuvo una reunión de trabajo con la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, para dar seguimiento y fortalecer las acciones preventivas en la entidad.

Como parte de estas actividades, Velázquez Alzúa realizó un recorrido de supervisión por la ruta de evacuación número 3, ubicada sobre la carretera federal 117 San Martín Texmelucan–Tlaxcala, la cual forma parte del Plan Homologado Popocatépetl. Esta vía permite un desplazamiento seguro para los habitantes de las comunidades de Villa Alta, San Mateo Ayecac y Guadalupe Victoria, en el municipio de Tepetitla de Lardizábal, en caso de ser necesario su traslado hacia el refugio temporal instalado en el Deportivo Bicentenario, en Panotla.

Las autoridades destacaron que ninguna comunidad tlaxcalteca se encuentra dentro de la zona de riesgo directo del volcán Popocatépetl, debido a la ubicación geográfica del estado, lo que reduce su nivel de vulnerabilidad ante la actividad volcánica. No obstante, como medida preventiva, los gobiernos federal y estatal han fortalecido la región sur-oriente de Tlaxcala para minimizar posibles afectaciones secundarias y garantizar la seguridad de las personas, sus bienes y el entorno natural.

La coordinadora nacional informó que en los próximos días la CNPC, a través de la Misión de Enlace y Coordinación (ECO), continuará con las evaluaciones técnicas y la coordinación con autoridades estatales y municipales, a fin de asegurar que las rutas de evacuación y los espacios destinados como refugios temporales se mantengan en condiciones óptimas.

Actualmente, Tlaxcala dispone de siete rutas de evacuación contempladas en el Plan Homologado Popocatépetl, que en conjunto suman 265.5 kilómetros de vías estatales, permitiendo la movilización eficaz de más de 11 mil personas pertenecientes a 23 comunidades consideradas prioritarias.

Durante la supervisión, se reiteró que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los tres niveles de gobierno mantienen una coordinación constante para responder de manera conjunta ante cualquier eventualidad. Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su compromiso con la prevención y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta, a fin de salvaguardar la integridad de las familias tlaxcaltecas.