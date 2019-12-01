Reconoce Sheinbaum que "nos hace falta crecer" en referencia a la economía nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 07:57:55

Cancún, Quintana Roo, a 20 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que a la economía del país le “hace falta crecer”, por lo que pidió a la banca que aumente el crédito, en especial a las pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

“Les pedimos que aumenten el crédito. La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país; le ha dado mucho, pero necesitamos que le dé todavía más”, dijo la mandataria mexicana.

Durante su participación en la Convención Bancaria, que se celebra en Cancún, Quintana Roo, el principal foro económico del país, aunque remarcó que debe ser un crecimiento “compartido”.

Cabe mencionar que, en 2025, México, la segunda mayor economía de América Latina, registró una tasa de crecimiento de apenas el 0.8 %, y para este año los analistas esperan un 1.5 %.

Sin embargo, la jefa del Ejecutivo federal se mostró optimista al subrayar que, en seis años, la pobreza se redujo en 13.5 millones de personas, lo que calificó como la mayor disminución en la historia y en América Latina.