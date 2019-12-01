Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 19:24:30

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2026.- Casi seis kilogramos de materiales relacionados con el cohete Starship de SpaceX han sido retirados de las costas de Tamaulipas, luego de que fragmentos de la nave comenzaran a llegar a Playa Bagdad, en el municipio de Matamoros.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que hasta el momento se han recolectado 5.9 kilogramos de residuos, mientras continúan las labores de vigilancia para detectar nuevos materiales que puedan arribar a la zona.

El hallazgo ocurrió después de una prueba del cohete realizada el pasado 13 de noviembre desde Texas, Estados Unidos, durante la cual el propulsor de la nave explotó y sus restos cayeron en el Golfo de México.

Ante esta situación, SpaceX entregó a las autoridades mexicanas información sobre los componentes utilizados en la nave. Estos datos se encuentran bajo revisión técnica para determinar las características de los materiales localizados en territorio nacional.

Por su parte, la organización ambientalista Conibio Global reportó la presencia de numerosos fragmentos en la playa, algunos de ellos con etiquetas y marcas de la compañía. También advirtió sobre el riesgo de que las tortugas marinas confundan estos residuos con alimento.

La empresa de Elon Musk, en tanto, cuestionó que los materiales encontrados correspondan a sus operaciones y aseguró que sus equipos han localizado pocos restos durante los recorridos realizados en la costa.

La Profepa señaló que mantendrá el seguimiento del caso y continuará con las acciones correspondientes ante cualquier posible afectación ambiental.