Rechaza el Gobierno de México la declaración del Congreso de Perú de considerar a Claudia Sheinbaum como persona non grata

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2025.- Después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fuera declarada como persona non grata por el Congreso de Perú este jueves, el Gobierno de México rechazó esta declaración.

Dicha decisión ocurrió luego de que Perú decidiera romper relaciones diplomáticas con México, por el asilo político que concedió a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien es señalada de los delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado, además de que enfrenta una investigación por su presunta participación con el fallido golpe de Estado que encabezó el expresidente Pedro Castillo en el 2022.

Ante ello, señalaron que México no ha intervenido de ninguna manera en los asuntos internos de Perú y que la concesión de asilo político se decidió en estricto apego al derecho internacional aplicable en la materia, el cual resulta vinculante tanto para México como para Perú.

Además, recordaron que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ha indicado que el dar asilo político es un acto pacifico y humanitario, por lo que no puede ser considerado inamistoso por otro Estado.