Realizan labores de limpieza en Isla Verde, Veracruz, tras presencia de hidrocarburos

Realizan labores de limpieza en Isla Verde, Veracruz, tras presencia de hidrocarburos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 22:08:53
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Veracruz, Ver., 27 de marzo de 2027.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que se llevaron a cabo acciones de limpieza en Isla Verde, en el municipio de Veracruz, con el objetivo de evaluar la presencia de hidrocarburos en la playa y la franja costera.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos se realizaron durante dos días consecutivos e incluyeron la limpieza y retiro de sargazo impregnado con residuos contaminantes.

Como resultado de estas labores, se recolectaron aproximadamente 350 kilogramos de desechos en la zona afectada.

Semarnat destacó que el trabajo coordinado en territorio permite avanzar en la atención de este tipo de incidentes, así como en la recuperación de las costas.

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