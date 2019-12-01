Realiza Gobernador de Jalisco, declaratoria inaugural de la 39ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 21:04:39

Guadalajara, Jalisco, 29 de noviembre de 2025.- Con una apuesta en fortalecer la educación, la lectura y la cultura como estrategias relevantes para el desarrollo social de la entidad, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, participó en la ceremonia de inauguración de la 39ª edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

“Propongo esto para Jalisco y para México: en la educación más música, más ciencia, más innovación, más tecnología, más cultura, más libros y menos ideología”, afirmó Lemus Navarro.

El Gobernador de Jalisco refirió que en la entidad se implementaron clases gratuitas de música en planteles de educación básica, reforzando la apuesta por una formación en la que se privilegie abrir un espacio y un tiempo equivalentes a los de la lectura.

Dio la bienvenida a la ciudad de Barcelona como Invitada de Honor en la edición de la FIL, a quien calificó como una entidad transformadora en conocimiento, urbanismos, en las artes y convirtiendo la creatividad, siempre un mundo de diálogo con el mundo, lo mismo que comparte con Jalisco.

“Barcelona ha transformado, entre otras cosas, la manera en cómo entendemos el conocimiento, el urbanismo y las artes. A Barcelona y a Guadalajara, a Cataluña y a Jalisco, nos une un orgullo identitario ser cuna de grandes maestros y mirar al mismo tiempo al futuro”, indicó Lemus Navarro.

Lemus Navarro habló sobre la colaboración establecida entre el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara para la consolidación de la red de Hospitales- Escuelas, que iniciarán en Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, y apuesta por la profesionalización de la labor médica en todas las regiones de Jalisco.

La red, dijo, honra el legado de Fray Antonio Alcalde, benefactor de la ciudad y quien fundó el Hospital Civil de Guadalajara y la Real Universidad de Guadalajara.

El mandatario estatal también expresó un reconocimiento a la memoria de Raúl Padilla López, un actor relevante en la consolidación de la FIL Guadalajara y la generación de la cultura que radica en ella, así como en los proyectos que encabezó para el patrimonio cultural de Jalisco.

Destacó a la FIL como un conversatorio plural, con una importancia que radica y prevalece creando el diálogo en sus distintas ediciones.

“Por eso, hago un llamado no solo a la FIL, sino a todo Jalisco a rendir un tributo al legado del gran Raúl Padilla López”, dijo el Gobernador.

En representación del Gobierno Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía del Gobierno de México, entregó a Karla Planter Pérez, Rectora General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), una certificación nacional a la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara; esto por sus procesos que llevan a cabo y concatenar en su excelencia, compromiso y capacidad de convocatoria, que han llevado a convertir a la FIL en una de las ferias más grandes del mundo hecha en México.

“Qué maravilla que tengamos la Feria Internacional del Libro, es un gran activo, es un gran espacio para todo el mundo. Qué viva la libertad, qué viva la democracia, qué viva el futuro de todas y de todos”, indicó Marcelo Ebrard.

La tradicional fiesta de los libros tiene a la ciudad de Barcelona como Invitado de Honor, bajo el lema “Vindran les flors" —Vendrán las flores—.

Jaume Collboni Cuadrado, Alcalde de Barcelona, celebró compartir con Guadalajara el amor por los libros y la literatura; manifestó el deseo de esta ciudad de ser un puente de cultura y ciencia, en lo académico y económico entre continentes, el corazón vivo de una lengua entre millones de personas, así como de continuar como la capital de la edición en español.

“Barcelona ha vuelto para ejercer, más que nunca, de puente transatlántico, como lo denominaba Carlos Barral, un puente transatlántico literario, cultural, académico y también político, un puente entre España, Europa y Latinoamérica”, manifestó el Alcalde.

La Rectora General, Karla Planter Pérez, destacó que la FIL es un logro de muchas naciones, regiones y ciudades del mundo, que han venido a Guadalajara a regalar la iluminación de su literatura y culturas.

Ratificó que la FIL será un espacio de puertas abiertas para el intercambio de las ideas, donde tienen cabida todas las perspectivas.

“Es un espacio de importancia internacional para el intercambio de las ideas, cuidémosla y no permitamos que la intolerancia y la cerrazón a la palabra y supriman la posibilidad del diálogo en libertad”, mencionó Karla Planter.

En la 39ª edición, el escritor franco-libanés Amin Maalouf, recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025.

El escritor habló de los desafíos a los que se enfrenta los avances de la ciencia y la tecnología, y agregó que mantiene una mirada positiva ante ello, como todo proceso de adaptación a lo largo de los tiempos.

Refirió que la literatura es hoy más indispensable que nunca en la historia humana.

“Espero que esta observación, tan simple como real, nos ayude a dimensionar el enorme desafío al que nos enfrentamos en una época donde la ciencia y la tecnología avanzan a una velocidad vertiginosa”, señaló.

“La única forma sensata de responder a ese desafío es acelerar, en paralelo, la evolución de nuestras mentalidades: prepararnos, y preparar a las nuevas generaciones para comprender el mundo que las rodea y poder influir en él”, agregó.

La feria proyecta recibir a más de 900 mil asistentes y reúne a editoriales de 64 países, y que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 7 de diciembre, en Expo Guadalajara.

La FIL se ha consolidado como el mayor encuentro del mundo editorial en español e Iberoamérica, en el cual culturas, países, escritores y lectores de todo el mundo convierten a Guadalajara en un festival de las letras, que influye en sus voces y pensamientos a nivel internacional, y que proyecta a la entidad a nivel mundial.

José Trinidad Padilla López, Presidente de la Feria Internacional del Libro (FIL), mencionó que la feria es el lugar donde se celebra al libro como el acto de leer, pensar, imaginar, disentir y comprender.

La FIL, dijo, ampara el derecho a leer, a dialogar y a pensar, por lo que en la reunión literaria que reúne al mundo funge como un puente que sostiene a quienes conciben a la lectura como una forma de diálogo.

Marisol Schulz Manaut, Directora General de la FIL, mencionó que el espíritu de Raúl Padilla sigue vivo en cada edición, promoviendo la lectura, la cultura, en una feria vanguardista que durante 39 años, los días en los que se desarrolla, coloca a ciudad, el estado y a la Universidad de Guadalajara en el foco de la atención internacional.

En la inauguración se encontraron presentes Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía del Gobierno de México; Jaume Collboni Cuadrado, Alcalde de Barcelona; Karla Alejandrina Planter Pérez, Rectora General de la Universidad de Guadalajara; José Trinidad Padilla López, Presidente de la Feria Internacional del Libro FIL; Marisol Schulz Manaut, Directora General de la FIL y Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Jalisco.

También participaron personalidades como Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992; Venkatraman Ramakrishnan, Premio Nobel de Química 2009; Diego Echeverría Cepeda, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana; Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal de Guadalajara; Juan José Frangie Saade, Presidente Municipal de Zapopan, entre otros invitados especiales.