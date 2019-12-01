Querétaro sede del Congreso Internacional de Arquitectura 2026

Querétaro sede del Congreso Internacional de Arquitectura 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 07:45:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 4 de febrero del 2026.- Del 16 al 18 de marzo, Querétaro se convertirá en epicentro de la aquitectura mundial, al ser sede de la tercera edición del Congreso Internacional de Arquitectura 2026, con la participación de exponentes de talla mundial.

Procedentes de ciudades como Madrid, Londres, Bregenz, Treviso, Beijing, Guadalajara, Ciudad de México, Seattle, Lima, Quito, Oslo, Barcelona y Chengdu.

Durante tres días en la capital queretana se concentrará no sólo la arquitectura, también el pensamiento, con diálogos que trascenderán geografías, definirán la época actual y pondrán sobre la mesa la práctia contemporánea, sin fórmulas ni discursos vacíos, con experiencias de tres continentes y múltiples fórmulas de habitar, y con la asistencia del ganador del premio Pritzker 2025, Liu Jiakun.

Los boletos ya están a la venta en la página casadearquitectura.com

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran en Hidalgo, Michoacán, sistemas de aire acondicionado con reporte de robo
Evitan linchamiento en Ecatepec: detienen a hombre acusado de acoso y tocamientos contra una mujer
Autoridades piden 29 años de cárcel para legionario de Cristo acusado de abuso infantil
Tragedia en Ecatepec: camión de la Guardia Nacional arrolla a motocicleta tras invasión del carril del Mexibús; hay un muerto
Más información de la categoria
Evitan linchamiento en Ecatepec: detienen a hombre acusado de acoso y tocamientos contra una mujer
Tragedia en Ecatepec: camión de la Guardia Nacional arrolla a motocicleta tras invasión del carril del Mexibús; hay un muerto
Caen 4 presuntos implicados en desaparición de mineros en Sinaloa
Usan a la Guardia Nacional para amedrentar a periodistas en Morelos: Denuncian a regidora y senadora del PVEM
Comentarios