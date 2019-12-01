Querétaro sede del Congreso Internacional de Arquitectura 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 07:45:25

Querétaro, Querétaro, 4 de febrero del 2026.- Del 16 al 18 de marzo, Querétaro se convertirá en epicentro de la aquitectura mundial, al ser sede de la tercera edición del Congreso Internacional de Arquitectura 2026, con la participación de exponentes de talla mundial.

Procedentes de ciudades como Madrid, Londres, Bregenz, Treviso, Beijing, Guadalajara, Ciudad de México, Seattle, Lima, Quito, Oslo, Barcelona y Chengdu.

Durante tres días en la capital queretana se concentrará no sólo la arquitectura, también el pensamiento, con diálogos que trascenderán geografías, definirán la época actual y pondrán sobre la mesa la práctia contemporánea, sin fórmulas ni discursos vacíos, con experiencias de tres continentes y múltiples fórmulas de habitar, y con la asistencia del ganador del premio Pritzker 2025, Liu Jiakun.

Los boletos ya están a la venta en la página casadearquitectura.com