Puebla vive la XL Copa Kenwa Mabuni 2025

Ciuda de Puebla, Puebla, 22 de Noviembre de 2025.- Con la participación de atletas provenientes de diversas entidades del país, se llevó a cabo el XL Campeonato Nacional “Copa Kenwa Mabuni 2025”, uno de los encuentros más representativos del karate en México, que tiene el propósito de fortalecer el legado marcial de esta tradicional competencia.

Durante su mensaje, el gobernador Alejandro Armenta dirigió un reconocimiento a las y los atletas desde su propia trayectoria en las artes marciales. Subrayó que los principios del karate forjaron su carácter, definieron su vocación de servicio y dieron rumbo a su responsabilidad como titular del Ejecutivo estatal. Señaló que la disciplina, la honradez, la justicia y la lealtad que distinguen a esta práctica orientan su labor pública y consolidan su convicción de gobernar con integridad y respeto hacia la ciudadanía.

Por su parte, el asesor deportivo del mandatario y fundador del campeonato, Hansi Koichi Choda Watanabe, recordó que esta competencia inició hace cuatro décadas y hoy se mantiene como referente nacional. Expresó su reconocimiento al apoyo institucional hacia el deporte y destacó la participación de más de mil 600 competidores, así como el compromiso de jueces, entrenadores e instituciones deportivas para fortalecer la formación integral de niñas, niños y jóvenes a través de las artes marciales.

Durante el campeonato, se otorgaron las copas ganadoras “Copa Mabuni 2024” y “Densho Juku”, con las que se reconoció la destacada participación de la agrupación Jin Juku, del estado de Chihuahua. Además, se realizó una demostración especial de Kendo dirigida por Francisco Ávila García, fundador de Karate Do y Kendo en Puebla, con la cual se evocó la tradición y la filosofía que distinguen a las artes marciales japonesas.

Con la amplia participación de atletas y el respaldo de autoridades, familias, entrenadores y especialistas, la Copa Kenwa Mabuni 2025 reafirma su prestigio como uno de los campeonatos más importantes del país y mantiene vigente su legado de técnica, disciplina y respeto.

Guillermo Ruiz, competidor desde los cuatro años, asegura que dicha disciplina lo ha llevado a obtener medallas de talla nacional. Destacó el apoyo que otorga el gobernador poblano, Alejandro Armenta, a la niñez poblana. "El proyecto que impulsa el gobernador en todos los municipios de Karate Do, es fabuloso", aseguró, ya que es de total formación para las y los pequeños.

Con estos encuentros, el Gobierno del Estado de Puebla impulsa una política pública sólida para promover el deporte como herramienta de transformación social. Asimismo, la Secretaría de Deporte y Juventud, encabezada por Gaby “La Bonita” Sánchez, campeona mundial de box, otorga el respaldo a atletas, entrenadores y promotores deportivos.