Próximo miércoles Lotería Nacional devela billete conmemorativo de Las Corredoras de México Imparable

Próximo miércoles Lotería Nacional devela billete conmemorativo de Las Corredoras de México Imparable
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 14:35:04
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Ciudad de México, a 21 de julio 2026.- La Lotería Nacional anunció que el próximo 22 de julio develará su billete conmemorativo de “Las Corredoras de México Imparable”.

El evento se llevará a cabo en punto de las 11:30 horas, en el Teatro de la Lotería Nacional y será presidido por la directora del organimso, Olivia Salomón, así como a directora de México Imparable, Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez. 

Igualmente se informó que la sede está ubicada en Av. Hidalgo 130, colonia Guerrero, de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México

Lo anterior, con motivo del Sorteo Especial No. 315.

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