Protección Civil mantiene protocolos de prevención por bajas temperaturas en todo el país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 09:37:45

Ciudad de México, 8 de febrero de 2026.— La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se mantienen activos los protocolos de prevención ante el pronóstico de lluvias, vientos y descenso de temperatura en diversas regiones del país, así como la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, acompañadas de rachas de viento, por lo que las autoridades exhortaron a la población a asegurar techos endebles, láminas y objetos que pudieran desprenderse.

En las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango existe probabilidad de nieve o aguanieve, por lo que se recomendó extremar precauciones al conducir y atender las indicaciones de Protección Civil.

Asimismo, se pronostican temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Ante estas condiciones, la CNPC recomendó abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen alguna enfermedad. También llamó al uso responsable de calentadores y equipos eléctricos.

El SMN alertó además sobre la presencia de mar de fondo con olas de entre 2.5 y 3.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como en los litorales de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, por lo que se pidió a la población evitar ingresar al mar y respetar las indicaciones de las autoridades marítimas.

Finalmente, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades locales para prevenir riesgos ante las condiciones meteorológicas adversas.