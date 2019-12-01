Pronostican clima variado en todo el país; calor en el noroeste y occidente y frío en el centro

Ciudad de México, a 25 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera prevalecerá sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, propiciará ambiente diurno muy caluroso y vientos fuertes en dichas regiones.
Mientras tanto, prevalecerá el ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas en zonas altas durante la mañana y noche.
Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste de México.
Pronóstico de lluvias para el 25 de febrero de 2026:
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco y Colima.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Sonora (sur), Sinaloa (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste).
- De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango (oeste y noreste), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- De 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua (sur) y Durango (noroeste).
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Ciudad de México y Chiapas.