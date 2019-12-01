Pronostican clima variado en todo el país; calor en el noroeste y occidente y frío en el centro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 07:28:31

Ciudad de México, a 25 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera prevalecerá sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, propiciará ambiente diurno muy caluroso y vientos fuertes en dichas regiones.

Mientras tanto, prevalecerá el ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas en zonas altas durante la mañana y noche.

Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste de México.

Pronóstico de lluvias para el 25 de febrero de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco y Colima.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C: Sonora (sur), Sinaloa (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste).

Sonora (sur), Sinaloa (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste). De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango (oeste y noreste), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Baja California Sur, Durango (oeste y noreste), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. De 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles: