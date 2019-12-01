Pronostican bajas temperaturas y lluvias por presencia del frente frío 12

Pronostican bajas temperaturas y lluvias por presencia del frente frío 12
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 07:13:51
Ciudad de México, a 4 de noviembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que el frente frío 12 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y la Sonda de Campeche.

Además, dicho fenómeno, en interacción con la onda tropical 40 ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro), Campeche (suroeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte y costa).

Pronóstico de lluvias para este 4 de noviembre:

  • Fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y este).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro) y Campeche (suroeste).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Michoacán y Guerrero.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Puebla (regiones Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca).

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
  • De 30 a 35 °C: Baja California.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de del 4 de noviembre de 2025:

  • De -10 a -5 °C: zonas serranas de Durango.
  • De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.
Noventa Grados
