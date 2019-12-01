Pronostican bajas temperaturas y lluvias por presencia del frente frío 12

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 07:13:51

Ciudad de México, a 4 de noviembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que el frente frío 12 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y la Sonda de Campeche.

Además, dicho fenómeno, en interacción con la onda tropical 40 ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro), Campeche (suroeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte y costa).

Pronóstico de lluvias para este 4 de noviembre:

Fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y este).

: Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro) y Campeche (suroeste).

: Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro) y Campeche (suroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Michoacán y Guerrero.

: Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Michoacán y Guerrero. Aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Puebla (regiones Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca).

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Baja California.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de del 4 de noviembre de 2025: